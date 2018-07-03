Папа Римский Франциск сожалеет о вылете сборной Аргентины из розыгрыша ЧМ-2018

Аргентинская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу уступила сборной Франции (3:4)

ВАТИКАН, 3 июля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск не смотрел матч Франция - Аргентина 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России, но сожалеет о вылете аргентинской команды из розыгрыша мирового первенства. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Грег Берк.

На вопрос о том, сожалеет ли Папа Франциск о поражении сборной Аргентины в игре 1/8 финала турнира, папский пресс-секретарь ответил с утвердительной интонацией: "Он же аргентинец!". Берк также отметил, что понтифик не смотрел матч.

До избрания главой Римско-католической церкви Франциск, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, болел за местный футбольный клуб "Сан-Лоренсо". С журналистами своего пула в одной из зарубежных поездок он поделился, что в молодости и сам играл в футбол, шутливо добавив, что его ставили только на ворота.

Сборная Аргентины 30 июня в Казани проиграла команде Франции со счетом 3:4, но этот матч стал одним из самых ярких на турнире. В день матча Франциск возвращался из поездки в Швейцарию.

Чемпионат мира по футболу проходит в России и завершится 15 июля.