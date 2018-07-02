Инцидентов с участием японских болельщиков в Ростове-на- Дону во время ЧМ не зафиксировано

Временный консульский пункт посольства Японии был открыт в Ростове-на-Дону в преддверии матча 1/8 финала Бельгия - Япония

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Серьезных инцидентов с участием граждан Японии, приехавших на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальной сборной и командой Бельгии в Ростов-на-Дону, не зафиксировано. Об этом сообщил ТАСС представитель временного консульского пункта посольства Японии.

Тренер японцев не ожидал, что сборная Бельгии сможет отыграться в матче 1/8 финала ЧМ

Временный консульский пункт посольства Японии был открыт в Ростове-на-Дону в преддверии матча.

"Не зафиксировано [серьезных инцидентов с участием граждан Японии]. К нам не так много граждан Японии обращалось, наверное, даже меньше 10. Мы очень рады, что ничего серьезного не произошло за это время", - сказал собеседник агентства.

2 июля сборная Японии проиграла команде Бельгии на стадионе "Ростов-Арена" со счетом 2:3 и покинула турнир. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Ростовской области, во время проведения матча "нарушений общественного порядка не допущено".