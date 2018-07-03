При посещении музея обладатели паспорта болельщика могут получить скидку на билет в размере 30%

Москва, 3 июля. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек, половина из которых футбольные болельщики, посетили Государственный исторический музей в Москве с начала ЧМ-2018. Об этом во вторник сообщил директор музея Алексей Левыкин на пресс-конференции.

По его словам, обладатели паспорта болельщика смогли побывать в музее, воспользовавшись 30% скидкой на покупку билета. "Если говорить о цифрах, то за этот период нас посетили более 80 тыс. человек, из них более 40 тыс. - это обладатели паспортов болельщика", - сказал Левыкин.

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.