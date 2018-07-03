Сборная Исландии по футболу осталась довольна своей базой в Геленджике

Отдельную благодарность гости выразили команде отеля, в котором размещались

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренер сборной Исландии перед отъездом из России оставили отзывы, в которых отметили, что им понравилась база в Геленджике, где они останавливались во время чемпионата мира, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

"Мы действительно наслаждались нашим пребыванием здесь во время проведения чемпионата мира по футболу. Россия навсегда останется в наших сердцах, благодарим! Мы надеемся вновь к вам вернуться" - цитирует пресс-служба текст сообщения исландцев.

Отдельную благодарность гости выразили команде отеля, в котором размещались в Геленджике, пожелав им добра и процветания.

В министерстве отметили, что всего в Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи во время чемпионата базировались шесть команд (в настоящее время остались только две). Для размещения болельщиков были подготовлены более 86 тыс. номеров.

Все гостиницы и отели классифицированы в соответствии с требованиями российского законодательства, имеют паспорта безопасности. Персонал владеет английским языком. Кроме того, сотрудники специально для работы во время чемпионата проходили курсы повышения квалификации.

Сборная Исландии не смогла выйти в плеф-офф чемпионата мира по футболу, заняв четвертое место в группе D. Исландцы уступили командам Хорватии (1:2) и Нигерии (0:2), а также сыграли вничью со сборной Аргентины (1:1).