Британские министры не приедут на оставшиеся на ЧМ-2018 игры сборной Англии

На матче 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии будет присутствовать только посол Лори Бристоу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Британские министры не приедут в Россию поддержать сборную Англии на чемпионате мира по футболу в играх плей-офф. Это подтвердили ТАСС во вторник в посольстве Великобритании.

"Как заявляла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, главы британских министерств не приедут на чемпионат мира по футболу в России", - сказал собеседник агентства.

На матче 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии, который начнется во вторник в 21:00 мск на стадионе "Спартак" в Москве, будет присутствовать британский посол Лори Бристоу.

Как сообщили ТАСС в посольстве Колумбии, команду латиноамериканского государства, как ожидается, также поддержит глава диппредставительства Альфонсо Лопес Кабальеро.