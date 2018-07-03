Мексиканский футболист Перальта объявил о завершении карьеры в национальной сборной

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий Орибе Перальта принял решение завершить выступления за сборную Мексики по футболу. Об этом игрок сообщил в Twitter.
В понедельник сборная Мексики проиграла команде Бразилии в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:2 и покинула турнир. Перальта сыграл на турнире всего две минуты, выйдя на поле в концовке встречи третьего тура группового этапа против сборной Швеции (0:3).
"Сегодня я прощаюсь со сборной - величайшей гордостью моей карьеры. Я благодарю всех болельщиков, которые всегда поддерживали меня, игроков, тренеров, врачей, менеджеров. Все они придавали мне уверенность во время выступления за команду", - написал Перальта, выступающий за мексиканский клуб "Америка".
34-летний футболист провел в составе сборной Мексики 67 встреч, отличившись 25 раз.
Ранее стало известно, что сборную покинул защитник Рафаэль Маркес. В активе 39-летнего футболиста, ныне выступающего за мексиканский "Атлас", участие в пяти мировых первенствах. Он является единственным игроком в истории, который был капитаном команды на пяти чемпионатах мира. Попав состав сборной Мексики на турнир 2018 года, он повторил рекорд по количеству участий в чемпионатах мира, сравнявшись с соотечественником Антонио Карбахалем и немцем Лотаром Маттеусом и итальянца Джанлуиджи Буффона.
Чемпионат мира завершится 15 июля.