Мексиканский футболист Перальта объявил о завершении карьеры в национальной сборной

В понедельник сборная Мексики проиграла команде Бразилии в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:2 и покинула турнир

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий Орибе Перальта принял решение завершить выступления за сборную Мексики по футболу. Об этом игрок сообщил в Twitter.

В понедельник сборная Мексики проиграла команде Бразилии в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:2 и покинула турнир. Перальта сыграл на турнире всего две минуты, выйдя на поле в концовке встречи третьего тура группового этапа против сборной Швеции (0:3).

"Сегодня я прощаюсь со сборной - величайшей гордостью моей карьеры. Я благодарю всех болельщиков, которые всегда поддерживали меня, игроков, тренеров, врачей, менеджеров. Все они придавали мне уверенность во время выступления за команду", - написал Перальта, выступающий за мексиканский клуб "Америка".