Сборная Японии в среду отправится на родину с чемпионата мира по футболу

Японские футболисты в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили бельгийцам со счетом 2:3

КАЗАНЬ, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Японии по футболу, которая в понедельник завершила выступление на чемпионате мира, отправится на родину 4 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Японские футболисты в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили бельгийцам со счетом 2:3. По ходу второго тайма азиатская команда вела со счетом 2:0, однако европейцы, которые являлись фаворитами встречи, сумели не только сравнять счет, но и забить победный мяч на пятой добавленной к основному времени матча минуте.