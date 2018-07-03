В Гидрометцентре рассказали о погоде в день матча между Россией и Хорватией

Игра пройдет в Сочи 7 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Матч ЧМ-2018 между Россией и Хорватией, который состоится в Сочи 7 июля, пройдет при комфортной погоде, возможны небольшие дожди. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"7 июля в Сочи ожидается комфортная погода, днем прогнозируется 27-28 градусов. Солнце сядет в 20:04, а к началу матча, в 21:00, температура опустится до 23-24 градусов. Поэтому матч пройдет при комфортной нежаркой погоде", - сказал он.

При этом во время игры могут пройти небольшие дожди, которые прогнозируются в Сочи в течение всей недели, отметил Вильфанд.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершились со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.