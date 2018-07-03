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3 июля, 15:28
Сотрудники полиции освободили похищенного отца нигерийского футболиста Микела
Джон Оби Микел
© AP/Matt Dunham
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Во вторник представитель полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу рассказал, что заложники освобождены в ходе проведенной спецоперации

ТАСС, 3 июля. Отец капитана сборной Нигерии по футболу Джона Оби Микела, ранее похищенный злоумышленниками, был освобожден сотрудниками полиции после проведения спецоперации. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Похитители позвонили футболисту за четыре часа до начала матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины (26 июня, 1:2). Они сообщили, что отец Микела Па Майкл Оби вместе с его водителем взят в заложники, и потребовали выкуп в размере 10 млн нигерийских найр ($28 тыс.).

"Я был в замешательстве и не знал, что мне делать. Они сказали, что сразу застрелят моего отца, как только я доложу об этом властям или просто расскажу кому-нибудь. Именно поэтому я не обсуждал произошедшее с тренером, также не хотел, чтобы мой вопрос стал отвлекающим фактором для команды перед такой важной игрой. Я не мог позволить переживать 180 млн нигерийцев", - сказал ESPN Микел.

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Во вторник представитель полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу рассказал, что заложники освобождены в ходе проведенной спецоперации. "Похитители начали требовать выкуп, в то время как полицейские проводили оперативные действия для задержания. В процессе спасения между полицейскими и преступниками произошла перестрелка, что заставило похитителей сбежать, оставив заложников", - сообщил Амарайзу.

Здоровью Майкла Оби ничего не угрожает, несмотря на то, что родственники сообщили о пытках, которым он подвергся. Сразу после освобождения отец Микела был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Отец Микела был похищен уже второй раз. Первый случай произошел в 2011 году. Тогда похитители отпустили отца футболиста через 10 дней. Полиция усилит меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов.

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