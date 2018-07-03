DFB объявил, что Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии по футболу

Немецкая команда впервые в истории не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира

ТАСС, 3 июля. Йоахим Лёв сохранит пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

27 июня сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира и заняла четвертое место в группе F. Немцы впервые в истории не смогли выйти в плей-офф.

Ранее газета Bild сообщила, что 58-летний специалист принял решение остаться в команде.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата Европы 2008 года, а в 2012-м и 2016-м - до полуфиналов. В 2010 году немцы стали бронзовыми призерами ЧМ, в 2014 году сборная Германии в четвертый раз в своей истории стала победителем чемпионата мира.