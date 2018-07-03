Крыша арены в Петербурге будет открыта во время игры Швеция - Швейцария, несмотря на дождь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Крыша стадиона "Санкт- Петербург", несмотря на ожидающийся в городе дождь, будет открыта во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет в Санкт- Петербурге во вторник, начало в 17:00 мск. Согласно прогнозам синоптиков, во время игры ожидается дождь.
"Крыша стадиона в Санкт-Петербурге закрывается только тогда, когда прогнозируются неблагоприятные погодные условия, которые могут поставить под угрозу безопасность команд и болельщиков. Что касается сегодняшнего матча, несмотря на дождь, было принято решение не закрывать крышу, потому что на чемпионате мира по футболу 2018 года в России всем командам предложены одинаковые условия игры", - сказали в пресс-службе.
Чемпионат мира в России завершится 15 июля. Помимо игры 1/8 финала турнира, стадион "Санкт-Петербург" примет полуфинал и матч за третье место.