Крыша арены в Петербурге будет открыта во время игры Швеция - Швейцария, несмотря на дождь

Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет в Санкт- Петербурге во вторник, начало в 17:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Крыша стадиона "Санкт- Петербург", несмотря на ожидающийся в городе дождь, будет открыта во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет в Санкт- Петербурге во вторник, начало в 17:00 мск. Согласно прогнозам синоптиков, во время игры ожидается дождь.