Кавани пропустил очередную тренировку сборной Уругвая перед матчем ЧМ с французами

Во вторник команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор

БОР /Нижегородская область/, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани стал единственным футболистом, пропустившим тренировку команды перед матчем 1/4 финала плей-офф чемпионата мира со сборной Франции. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.

Во вторник команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, футболисты провели разминку и провели упражнения с мячом. Кавани, который получил отек мышцы ноги во встрече 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1), пропустил занятие команды.