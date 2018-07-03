Польский футбольный союз не продлит контракт с тренером сборной после ЧМ-2018

Контракт Навалки истекает 30 июля

ВАРШАВА, 3 июля. /ТАСС/. Польский футбольный союз принял решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой после неудачного выступления на чемпионате мира в России. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции глава союза Збигнев Бонек.