Польский футбольный союз не продлит контракт с тренером сборной после ЧМ-2018

ВАРШАВА, 3 июля. /ТАСС/. Польский футбольный союз принял решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой после неудачного выступления на чемпионате мира в России. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции глава союза Збигнев Бонек.
Контракт Навалки истекает 30 июля. После этой даты союз начнет поиск нового тренера.
Сборная Польши заняла последнее место в группе Н на чемпионате мира, набрав три очка, и не сумела выйти в 1/8 финала. Поляки проиграли сенегальцам (1:2) и колумбийцам (0:3) и выиграли у японцев (1:0).