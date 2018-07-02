Кирьяков: чемпионат мира должен стать толчком к развитию футбола в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира в России должен стать толчком к развитию футбола в России. Такое мнение во время общения с журналистами в городском пресс-центре высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.
В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии.
"Думаю, чемпионат мира должен стать своеобразным толчком к развитию футбола в России, и мы в будущем будем показывать как минимум такой уровень, какой сборная России показывает на домашнем чемпионате. Самое главное - у нас создаются условия для развития детского футбола. Все это настраивает на положительный лад", - сказал Кирьяков.
"Что касается организации чемпионата мира, то очень приятно слышать отклики моих зарубежных друзей. Я много общаюсь с немецкой прессой (в период с 1992-го по 2000-й Кирьяков выступал в Германии - прим. ТАСС), все восхваляют наш чемпионат. Очень приятно осознавать, что футбол меняет настроение по отношению к нашей стране", - также отметил Кирьяков.
Кирьяков на протяжении четырех лет (2012-2016) возглавлял юношескую сборную России.