Кирьяков: чемпионат мира должен стать толчком к развитию футбола в России

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира в России должен стать толчком к развитию футбола в России. Такое мнение во время общения с журналистами в городском пресс-центре высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии.

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