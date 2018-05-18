Газинский: сборной РФ по футболу нужно как можно скорее забыть матч против испанцев на ЧМ

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3.

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Футболистам сборной России нужно как можно скорее забыть матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом журналистам сообщил полузащитник национальной команды Юрий Газинский.

"Настроение в национальной сборной хорошее, эмоции уже немного стихли. Нам нужно как можно быстрее забыть игру против сборной Испании и готовиться к следующему матчу против команды Хорватии. Нас ждет сложнейшая встреча, и, как я уже сказал, эмоции стихли, поэтому готовимся", - сказал Газинский.

"Что касается серии пенальти в матче с испанцами, то было достаточно нервозно все это дело смотреть. Мы все до последнего верили в ребят, и, Артем Дзюба не даст соврать, я сказал, что Игорь [Акинфеев] два пенальти отобьет", - добавил Газинский.

Сборная Хорватии не нуждается в представлении

Полузащитник подчеркнул, что сборная Хорватии, ставшая соперником россиян по 1/4 финала чемпионата мира, не нуждается в представлении.

"Игру футболистов сборной Хорватии нам еще только предстоит разобрать. У соперника много футболистов хорошего уровня, и в представлении они не нуждаются. На первичном теоретическом занятии обязательно разберем их", - сказал Газинский.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.