Кирьяков: хорваты в матче со сборной России сыграют в более быстрый футбол, чем испанцы

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира против российской команды покажут более быструю игру, нежели испанцы в первом раунде плей-офф. Такое мнение во время общения с журналистами в городском пресс-центре высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1). Соперником россиян по четвертьфиналу станет сборная Хорватии, встреча пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

"Хорваты играют быстрее, чем испанцы - меньше контроля, мяч быстрее доставляется в зону атаки. Испанцы играли достаточно медленно, что мы и использовали. Мы практически не давали свободного пространства сопернику. Хорваты не будут нас изматывать долгим контролем мяча", - отметил Кирьяков.