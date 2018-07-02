Кирьяков: хорваты в матче со сборной России сыграют в более быстрый футбол, чем испанцы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира против российской команды покажут более быструю игру, нежели испанцы в первом раунде плей-офф. Такое мнение во время общения с журналистами в городском пресс-центре высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.
В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1). Соперником россиян по четвертьфиналу станет сборная Хорватии, встреча пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".
"Хорваты играют быстрее, чем испанцы - меньше контроля, мяч быстрее доставляется в зону атаки. Испанцы играли достаточно медленно, что мы и использовали. Мы практически не давали свободного пространства сопернику. Хорваты не будут нас изматывать долгим контролем мяча", - отметил Кирьяков.
"Два центральных полузащитника - Лука Модрич и Иван Ракитич, а также форвард Марио Манджукич - на эту троицу сборной Хорватии нужно обратить особое внимание, - продолжил Кирьяков. - При позиционных атаках хорваты быстро меняют акцент, переводят мяч с фланга на фланг. Нужно больше тратить сил при обороне, это будет энергозатратная работа".
По мнению Кирьякова, многое будет зависеть от того, какой стратегии в этой встрече будут придерживаться тренерский штаб сборной России. "Или же мы опять сыграем в пять защитников, или мы все же одного игрока выдвинем повыше - или в полузащиту, или сыграем в двух форвардов. Над этим вопросом сейчас работает тренерский штаб", - сказал Кирьяков.
"Играть против хорватов можно. Тенденция такова, что большинство команд научились действовать против топ-звезд, причем за счет коллективных взаимодействий. В любом случае нам нужно будет больше играть на атаку", - сказал Кирьяков в заключение.