СМИ: бросавшие яйца в южнокорейских футболистов болельщики не будут наказаны

В пятницу сборная Южной Кореи вернулась на родину после завершения выступления на чемпионате мира в России

ТАСС, 3 июля. Корейская футбольная ассоциация (KFA) решила не наказывать болельщиков, бросивших яйца в игроков национальной сборной в аэропорту Инчхон, во время возвращения команды с чемпионата мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу сборная Южной Кореи вернулась на родину после завершения выступления на чемпионате мира в России. Азиатская команда не смогла пробиться в плей-офф турнира с тремя очками, обыграв в последнем туре сборную Германии (2:0) и уступив в первых двух встречах командам Швеции (0:1) и Мексики (1:2).

Поприветствовать команду пришло около 500 болельщиков, которые дарили цветы и фотографировались с игроками. Несколько болельщиков начали бросать в сторону южнокорейских футболистов яйца, ни одно из которых не достигло цели. По информации полиции аэропорта, KFA решила не начинать расследование инцидента.