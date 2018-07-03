СМИ: бросавшие яйца в южнокорейских футболистов болельщики не будут наказаны

ТАСС, 3 июля. Корейская футбольная ассоциация (KFA) решила не наказывать болельщиков, бросивших яйца в игроков национальной сборной в аэропорту Инчхон, во время возвращения команды с чемпионата мира. Об этом сообщает агентство Reuters.
В пятницу сборная Южной Кореи вернулась на родину после завершения выступления на чемпионате мира в России. Азиатская команда не смогла пробиться в плей-офф турнира с тремя очками, обыграв в последнем туре сборную Германии (2:0) и уступив в первых двух встречах командам Швеции (0:1) и Мексики (1:2).
Поприветствовать команду пришло около 500 болельщиков, которые дарили цветы и фотографировались с игроками. Несколько болельщиков начали бросать в сторону южнокорейских футболистов яйца, ни одно из которых не достигло цели. По информации полиции аэропорта, KFA решила не начинать расследование инцидента.
"До того, как начать расследование, мы сначала уточнили намерения KFA, хотят ли они наказать правонарушителей, - сказал сотрудник полиции аэропорта. - Бросание яиц по закону считается нападением. Однако нарушитель не может быть привлечен к ответственности за подобное преступление без заявления пострадавшей стороны. KFA не стала выдвигать обвинения".
Это не первый подобный инцидент, который произошел с командой Южной Кореи. После вылета с чемпионата мира в 2014 году футболистов забросали конфетами, что является оскорблением в местной культуре.
Чемпионат мира завершится 15 июля.