Акинфеев: футболисты сборной России на ЧМ напишут новую историю команды

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала турнира

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершились со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3. Акинфеев отразил два удара в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча.

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России на нынешнем чемпионате мира ставят своей задачей написать новую историю команды. Об этом журналистам рассказал капитан национальной команды Игорь Акинфеев.

"Сборная Испании блестяще играла, но давайте говорить, что это блестящая игра сборной России. Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. Теперь наша задача написать новую историю, - сказал Акинфеев. - Россия доказала делом, что умеет организовывать такой турнир, этот чемпионат - один из самых ярких, и я побывал на чемпионате мира в Бразилии и чемпионатах Европы и нигде такой сплоченности не видел".

По словам вратаря, команда не тренировала пенальти, поскольку надеялась на победу в основное время. "В серии пенальти были подсказки", - отметил Акинфеев.

В Twitter появилось видео, как Артем Дзюба на тренировке сборной в воротах отбивает пенальти. "Не сказал бы, что твит шуточный. Артем в порядке не только в воротах, он вообще в большом порядке", - отметил Акинфеев.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.