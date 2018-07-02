Акинфеев: футболисты сборной России на ЧМ напишут новую историю команды

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России на нынешнем чемпионате мира ставят своей задачей написать новую историю команды. Об этом журналистам рассказал капитан национальной команды Игорь Акинфеев.
В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершились со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3. Акинфеев отразил два удара в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча.
"Сборная Испании блестяще играла, но давайте говорить, что это блестящая игра сборной России. Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. Теперь наша задача написать новую историю, - сказал Акинфеев. - Россия доказала делом, что умеет организовывать такой турнир, этот чемпионат - один из самых ярких, и я побывал на чемпионате мира в Бразилии и чемпионатах Европы и нигде такой сплоченности не видел".
По словам вратаря, команда не тренировала пенальти, поскольку надеялась на победу в основное время. "В серии пенальти были подсказки", - отметил Акинфеев.
В Twitter появилось видео, как Артем Дзюба на тренировке сборной в воротах отбивает пенальти. "Не сказал бы, что твит шуточный. Артем в порядке не только в воротах, он вообще в большом порядке", - отметил Акинфеев.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.