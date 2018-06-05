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3 июля, 14:45
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Игрок сборной Колумбии Йерри Мина (слева), забивший гол в матче ЧМ с сенегальцами
© Валерий Матыцин/ТАСС
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ТАСС рассказывает про сборную Колумбии, которая 3 июля сыграет с англичанами в матче 1/8 финала чемпионата мира

Колумбийцы в России удивили количеством болельщиков и красотой своих женщин, тогда как футбольная команда "кофейщиков" в случае победы над родоначальниками футбола сможет претендовать на лучший результат в своей истории — выход в полуфинал.

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Чемпионат мира с каждым днем теряет участников, вместе с которыми покидают Россию и их яркие болельщики. Латиноамериканцы больше всех поразили своим количеством и карнавальностью, но, увы, постепенно разъезжаются и они. Отправились домой светло-голубые аргентинцы — мастера коллективного пения, добродушные красно-белые перуанские индейцы, зеленые мексиканцы в огромных сомбреро, а также панамцы со звездами на флагах и переполненные счастьем от своего первого гола на чемпионатах мира. Не исключено, скоро высохнет и желтое колумбийское море.

Колумбия — одна из самых загадочных стран Южной Америки, о которой у обывателя могло сложиться определенное мнение, сродни мифическому. Наркомания и преступность — вот первое, что приходит в голову при упоминании этой страны, но такие впечатления о стране давно устарели.

Если же говорить о футболе, то болельщики старше 35 лет сразу назовут две фамилии — Карлос Вальдеррама и Рене Игита. Это совсем не мифические персонажи, они даже приехали на чемпионат мира и красовались на российских стадионах. Им уже за 50, но их разноцветные гривы (у Вальдеррамы рыжая, у Игиты — черная) все еще на месте. Лет 30 назад этим прическам могли позавидовать рок-звезды, но идолы тяжелой музыки 80-х годов уже давно подстриглись, а лучший полузащитник в истории колумбийского футбола Вальдеррама и знаменитый вратарь Игита — все такие же длинноволосые красавцы.

Они представляют предыдущее "золотое" поколение колумбийского футбола, которое, впрочем, на чемпионатах мира дальше 1/8 финала пробиться не сумело. Виноват во многом Игита — в матче с камерунцами в 1/8 финала в 1990 году он в дополнительное время затеял безумную обводку Роже Милла, и африканский нападающий, несмотря на свои 38 лет, отобрал мяч и забил гол. Колумбия в итоге проиграла, но через четыре года приехала в США более опытной командой, которой пророчили чуть ли не чемпионский титул.

Смерть Эскобаров

На сей раз случился конфуз — команда не даже вышла из группы, что в итоге стоило жизни защитнику Андресу Эскобару, в матче с хозяевами поразившему собственные ворота. Его расстреляли в баре в родном Медельине. Хотя рассматривались и другие весьма вероятные версии убийства, в том числе и месть наркомафии за другие дела футболиста, полиция не стала глубоко копать — в Медельине это было чревато.

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Незадолго до убийства Андреса Эскобара в том же Медельине был застрелен при попытке к бегству (как говорят, инсценированному полицией) его знаменитый однофамилец — Пабло Эскобар, самый известный колумбийский наркобарон. После смерти Эскобара в стране стали по-настоящему бороться с наркомафией — при поддержке США, куда в основном и направлялись потоки колумбийского кокаина.

Прошло более 20 лет, и современная Колумбия — одна из самых благополучных стран Южной Америки, хотя привычка не останавливаться на светофорах, а лишь притормаживать (во избежание вооруженного нападения), у местных водителей сохранилась. В сравнении с соседней Венесуэлой, к которой всегда было ревностное отношение, в том числе и из-за приграничных споров, Колумбия — просто рай земной, сюда из Венесуэлы едут за покупками всевозможных товаров, а многие остаются навсегда, спасаясь от нищеты.

Постепенно сходит на нет и полувековое противостояние между властями и "левыми" партизанскими отрядами, в которое постоянно вмешиваются так называемые парамилитарес — правые карательные силы. Пострадавшими в этой войне были в основном простые жители южных районов страны.

Кофе и золото

Лучшего кофе, чем в Колумбии, сложно найти где-то еще, и в международном аэропорту Боготы на контроле безопасности, где в поисках наркотиков обыскивается вся ручная кладь, стоит невероятный аромат кофейных зерен. К тому же Колумбия — единственная страна в Южной Америке, расположенная сразу на двух океанах. На побережье — совсем другая жизнь и люди; близкие к Панаме и карибским островам районы населены в основном темнокожим населением и мулатами, во внутренних регионах и крупных городах — Боготе, Медельине, Кали — живут преимущественно белые креолы, потомки испанских конкистадоров, которые искали в этих краях Эльдорадо.

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Нашли или нет, история однозначного ответа не дает, но музей золота в Боготе — место, обязательное для посещения.

Отдельная фольклорная гордость Колумбии — это имена ее жителей. По их разнообразию Колумбии равных в мире нет, а пошло все от малограмотности писарей в глубинке, которые записывали имена детей, ужасно их коверкая, — так и отправляли документы в город. А затем это стало уже традицией.

Так что никого не удивишь здесь, к примеру, мужским именем Блаимир — с первой буквой "Б", без "Д" в середине и к тому же с ударением на последний слог. Очень распространены в Колумбии и английские, нередко искаженные имена, яркий пример — автор двух голов на нынешнем чемпионате Европы защитник испанской "Барселоны" Йерри Мина, хотя его имя по произношению ближе к "Джерри".

Второе "золотое поколение"

В 1998 году слава великолепной колумбийской сборной Вальдеррамы отгремела. 37-летний ветеран, и в молодые годы игравший степенно и осмотрительно, окончательно превратился в пешехода. Так же играла и вся команда, второй раз подряд не выйдя из группы. Вот только следующего чемпионата мира Колумбии пришлось ждать 16 лет. В 2001 году колумбийцы выиграли Кубок Америки, через два года вышли в полуфинал Кубка конфедераций, однако три отборочных цикла чемпионатов мира были провалены. Спасение нашли в аргентинце Хосе Пекермане, а также в новом поколении звезд во главе с Хамесом Родригесом.

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В 2014 году в Бразилии сборная Колумбии одержала уверенные победы в четырех стартовых матчах — при яркой атакующей игре, справиться с которой, казалось, невозможно. Настоящей звездой проявил себя Хамес Родригес, который тогда выступал за французский "Монако" — он забивал в каждом матче турнира, а в матче 1/8 финала против сборной Уругвая отличился дважды, и его команда впервые в истории вышла в четвертьфинал. Встреча с хозяевами "кофейщикам" не удалась — хотя Хамес забил с пенальти, колумбийцы проиграли — 1:2, а защитник Хуан Суньига при этом травмировал лидера сборной Бразилии Неймара.

Запомнились колумбийцы четыре года назад и выходом на замену в одном из матчей групповой стадии 43-летнего голкипера Фарида Мондрагона, который установил возрастной рекорд чемпионатов мира. Продержится это достижение лишь четыре года и будет побито 45-летним вратарем сборной Египта Эссамом Эль-Хадари.

Мондрагон стал связующим звеном между двумя "золотыми" поколениями колумбийских футболистов, выступая еще на чемпионате мира 1998 года, где был лучшим в постаревшей и совершенно блеклой команде. Нынешняя колумбийская сборная — в самом соку, хотя некоторым футболистам уже за 30. Возможно, через четыре года будет уже поздно, так что колумбийцам надо хватать удачу за хвост именно сейчас. Исторический выход в полуфинал — вполне посильная задача.

Матч между сборными Колумбии и Англии пройдет 3 июля на московском стадионе "Спартак". Начало — в 21:00 мск. 

Евгений Трушин

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