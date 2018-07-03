Болельщик Гарагоззо из Книги рекордов Гиннесса назвал великолепным ЧМ в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, венесуэльский болельщик Хели Гарагоззо назвал великолепными организацию и условия на чемпионате мира по футболу в России. Об этом он заявил ТАСС.
"В России просто великолепный чемпионат мира, отличная организация, - сказал Гарагоззо. - Я ведь был уже на десяти чемпионатах мира. Мне очень нравится, что здесь создана дружеская атмосфера. Вне зависимости от того, выигрывает твоя команда или проигрывает, все отдыхают и веселятся вместе".
Гарагоззо также рассказал, что не сталкивался в России с какими-либо проблемами. "У меня пока не было ни с чем проблем, да и конфликтов никаких не было, и я их не видел. В России сейчас атмосфера всемирного праздника - это самое главное", - сказал собеседник агентства.
Гарагоззо посетил 71 матч на чемпионатах мира, проехав при этом 231000 км, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпионат мира в России стал десятым турниром для венесуэльца, который также вживую посетил семь финалов мировых первенств. При этом сборная Венесуэлы ни разу в истории не пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира.