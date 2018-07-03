СМИ: Лёв продолжит работу на посту главного тренера сборной Германии по футболу

27 июня сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира и заняла четвертое место в группе F

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Йоахим Лёв не будет подавать в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, 58-летний специалист принял окончательное решение на счет своего будущего. Ранее сообщалось, что руководство Немецкого футбольного союза (DFB) определится с будущим главного тренера после того, как ознакомится с подробным анализом выступления команды на чемпионате мира в России.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата Европы 2008 года, а в 2012-м и 2016-м - до полуфиналов. В 2010 году немцы стали бронзовыми призерами ЧМ, в 2014 году сборная Германии в четвертый раз в своей истории стала победителем чемпионата мира.