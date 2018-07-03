Прохладная погода ожидается в городах, принимающих матчи ЧМ-2018

Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов

ТАСС, 3 июля. Прохладная погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге во вторник, где пройдут очередные встречи в рамках мирового футбольного первенства. Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов, сообщили ТАСС Гидрометцентре.

"Кратковременный дождь ожидаются 3 июля в Москве. Точно такая же температура прогнозируется и в Санкт-Петербурге", - рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Во вторник Москва и Санкт-Петербург примут матчи ЧМ-2018 - в столице встретятся сборные Колумбии и Англии, а в Петербурге сыграют команды Швеции и Швейцарии.