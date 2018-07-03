Футболист сборной России Самедов тренируется по индивидуальной программе

Во вторник футболисты проводят очередную тренировку в подмосковном Новогорске

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании (4:3, основное и дополнительное время 1:1).

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Александр Самедов тренируется по индивидуальной программе в рамках подготовки к матчу 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Александр Самедов сегодня тренируется по индивидуальной программе после проведённого мониторинга функционального состояния. pic.twitter.com/aQ6MKT9boI

Во вторник футболисты проводят очередную тренировку в подмосковном Новогорске. Также занятие пропускает Юрий Жирков, у которого было диагностировано воспаление мышц голени.

"Самедов занимается по индивидуальной программе по результатам мониторинга его функционального состояния", - сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.

Тренировку сборной посетил пианист Денис Мацуев, который перед началом занятия вручил футболистам и тренерскому штабу диски с произведениями российских классиков.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.