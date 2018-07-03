Футболисту сборной России Жиркову диагностировано воспаление сухожилия голени

Точные сроки восстановления футболиста неизвестны

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании. 34-летний Жирков провел три матча на чемпионате мира. В игре с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за повреждения.