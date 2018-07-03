Футболисту сборной России Жиркову диагностировано воспаление сухожилия голени

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании. 34-летний Жирков провел три матча на чемпионате мира. В игре с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за повреждения.
Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтверждён. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя. pic.twitter.com/DBJbfvNPns— Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2018 г.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Жирков, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с ногой. По его словам, полузащитник может быть готов только к финалу, если сборная России сумеет туда пробиться.
Точные сроки восстановления футболиста неизвестны.
В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.