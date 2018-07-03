Пассажиропоток между Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону вырос в 5,5 раз в дни ЧМ-2018

Во время чемпионата мира также были совершены первые в современной истории аэропорта Кольцово полеты между Екатеринбургом и Каиром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток между Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону вырос более чем в пять раз в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Екатеринбург был связан рейсами со всеми городами проведения матчей чемпионата мира, на всех направлениях был зафиксирован рост. Наибольший рост отмечается на рейсах между Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону (в 5,5 раз), Казанью (126%) и Самарой (92%). Новыми направлениями с июня прошлого года стали Калининград, Саранск и Волгоград", - говорится в сообщении.

Всего с 12 по 30 июня аэропорт Кольцово обслужил более 429 тыс. пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Среди зарубежных направлений особо стоит отметить Каир. На данном направлении было обслужено 993 пассажира, болельщика сборной Египта. Это были первые в современной истории авиагавани полеты между Екатеринбургом и Каиром", - отмечается в сообщении.

Рекордный суточный пассажиропоток в 28 тыс. человек был зафиксирован 27 июня в день матча группового этапа ЧМ-2018 между сборными Мексики и Швеции. Всего за время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге максимальный показатель суточного пассажиропотока обновлялся трижды.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).