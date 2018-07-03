Вернувшиеся с ЧМ-2018 польские болельщики отмечают превосходную организацию турнира в РФ

По мнению поклонников футбола, за пределами стадионов была необыкновенная атмосфера

ВАРШАВА, 3 июля. /ТАСС/. Польские болельщики, вернувшиеся с проходящего в России чемпионата мира по футболу, остались под большим впечатлением от турнира и высокого уровня его организации. О своих впечатлениях корреспонденту ТАСС рассказали Матеуш Рай и Цезарь Ендрыско, побывавшие на ЧМ-2018 благодаря победе в конкурсе, организованном Российско-польским центром диалога и согласия.

"Поездка была прекрасной. Организация чемпионата кажется безошибочной. Число волонтеров, охранников, полицейских, всех служб, призванных обеспечивать спокойствие и безопасность болельщиков, показывает, что Россия прилагает все усилия", - сказал Рай, подчеркнув также хорошую организацию их поездки со стороны Центра диалога и согласия.

"Я никогда с энтузиазмом не относился к футболу, но благодаря чемпионату все изменилось. Тысячи болельщиков со всего мира, эмоции на стадионах, разминка польских болельщиков в метро и на Манежной площади, добродушие, демонстрируемое хозяевами - все это показывает, что футбол сближает народы, - указал Рай. - Я никогда не забуду вагон московского метро, наполовину заполненный польскими болельщиками и возвращающимися с работы москвичами, в котором поляки скандировали "Спасибо, Россия!" и обнимались с первыми встречными россиянами".

"Впечатления от этой поездки останутся со мной на всю жизнь. Думаю, вряд ли что-то подобное со мной еще произойдет. Хоть я и не отношусь к закоренелым фанатам футбола, должен признать, что самым главным элементом нашей поездки был сам чемпионат. Это нужно пережить лично, чтобы в полной мере понять этот феномен", - отметил Ендрыско.

"За пределами стадионов была необыкновенная атмосфера. Улицы Москвы заполнили болельщики со всего мира. Было громко, красочно и прежде всего комфортно", - указал он, обратив внимание на большое число приехавших в РФ поляков. "Было забавно наблюдать как поляки договариваются с россиянами, решают свои мелкие проблемы, делают покупки, спрашивают как куда-то пройти - было видно много взаимной симпатии и уважения", - подчеркнул болельщик.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Конкурс "В Россию на футбол!" фонд "Российско-польский центр диалога и согласия" провел в апреле. Победители выиграли билеты на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу с участием польской сборной и поездку в Москву, Казань и Волгоград, где эти матчи проводились.