Маноло десятикратный: самый знаменитый болельщик сборной Испании

Легендарный испанец посетил чемпионат мира по футболу — 2018 и рассказал ТАСС, почему остался в восторге от России

Десять чемпионатов мира, более 100 стран и большой барабан. Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, также известный как Маноло-барабанщик, за последние 30 лет не пропустил практически ни одного матча сборной Испании по футболу. Маноло родился в 1949 году на юге Испании, в небольшом городке Сан-Карлос-дель-Валье. Уже в три года юный Мануэль начал заниматься футболом, однако в скором времени ему пришлось прекратить занятия. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Уэску, где он начал ходить на стадион в качестве болельщика "Сарагосы" — клуба из одноименного города в провинции в автономном сообществе Арагон.

© DIEGO AZUBEL/EPA

"Моя жизнь могла повернуться на 360 градусов еще тогда, когда мне было три года. Я начал заниматься футболом в детской спортивной школе, но по объективным причинам мне пришлось прекратить занятия. После переезда в другой город мой отец практически сразу отвел меня на футбольный матч местной команды. Сейчас я вряд ли смогу передать те эмоции, которые я испытал, когда впервые в жизни попал на стадион. Но так получилось, что именно лучшая в мире игра с мячом стала главной целью моей жизни", — рассказал Маноло в беседе с корреспондентом ТАСС. На стадион в карете скорой помощи Со дня первого матча в жизни Маноло произошло множество событий. В 1982 году он переехал в Валенсию и начал болеть за одноименный футбольный клуб. Колоритный болельщик с барабаном быстро стал неотъемлемой частью местного футбольного сообщества. Однажды испанцу пришлось лечь в больницу, где его готовили к операции на мениске. В день операции проходил матч чемпионата Испании между "Сарагосой" и "Валенсией". Маноло уговорил водителя скорой помощи отвезти его к стадиону "Ромареда", на который болельщика ввезли на каталке. После матча весь стадион провожал его продолжительной овацией. За 25 лет испанец не пропустил ни одного матча "Валенсии". Однако в 2006 году у него случился конфликт с руководством клуба, после чего он принципиально не бывает на играх "летучих мышей". За сборную Испании Маноло болеет уже 30 лет и за редким исключением бывает на каждом матче национальной команды, включая товарищеские. Только проблемы со здоровьем изредка мешают преданному болельщику лично поддерживать сборную. На матчах Маноло всегда видно издалека благодаря футболке испанской команды с номером 12, черному баскскому берету и, конечно же, барабану. На последнем всегда изображен герб испанской федерации футбола и надпись El bombo de Espana Manolo (барабанщик Испании Маноло — прим. ТАСС). На обратной стороне инструмента также есть надпись, которая гласит: "Спорту — да, насилию — нет". Как признается Маноло, ему даже пришлось развестись с супругой, которая не смогла выдержать столь всепоглощающее увлечение мужа футболом. С тех пор веселый испанец так и остался холостяком. Зато футбол отвечает болельщику взаимностью: в 2010 году Маноло вернулся на одном самолете со сборной страны из ЮАР, где команда добыла первую в истории победу на чемпионате мира. Автомобиль для барабанов Много лет подряд неотъемлемым атрибутом и своего рода лучшим другом 69-летнего Маноло является огромный барабан. У болельщика есть даже отдельный автомобиль, в котором он возит музыкальный инструмент по Испании. Однажды автомобиль угнали, однако усилиями социальных сетей и благодаря репортажу на телевидении испанца воссоединили с пропажей. На каждый крупный турнир — чемпионаты Европы и мира — Маноло традиционно привозит новый барабан. "Я бы с радостью назвал вам количество экспонатов, входящих в мою коллекцию, но, честно говоря, уже сбился со счета", — признался Маноло.

© MIGUEL ANGEL POLO/EPA

На турнире в России у легендарного испанского болельщика могла случиться личная трагедия — по соображениям безопасности ему запретили проносить барабан на матчи сборной Испании в Казани и Калининграде. "Мне удалось пронести барабан на первый матч испанцев против команды Португалии в Сочи. Все прошло в обычном режиме, никто мне даже замечания не сделал, а вот начиная с Казани пошли серьезные проблемы. На втором матче мне объяснили, что барабан запрещено проносить на стадион по соображениям безопасности, однако других болельщиков почему-то пускали на стадионы с барабанами даже больше моего", — пожаловался Маноло ТАСС. Перед матчем между сборными России и Испании, который прошел в воскресенье, Маноло забил тревогу. Он обратился в оргкомитет чемпионата мира, Королевскую испанскую футбольную федерацию, Международную федерацию футбола, а также к лидерам стран России и Испании с просьбой разрешить ему пронести на стадион свою "визитную карточку". И разрешение было получено. "Хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что разрешили пронести барабан. Для меня это действительно было очень важно, я благодарен за то, что мне пошли навстречу", — заявил испанец. Маноло выучит английский На чемпионат мира в Россию Маноло взял с собой не только барабан, но и помощницу — дочь своего лучшего друга Стефанию. "В России более популярен английский язык, но мне очень сложно разговаривать на нем, — объяснил Маноло. — Однако обещаю, что к следующему мировому первенству я обязательно выучу английский". На мировом первенстве болельщик смог посетить все матчи своей сборной — с португальцами в Сочи (3:3), иранцами в Казани (1:0), марокканцами в Калининграде (2:2) и россиянами в Москве (1:1, 3:4 по пенальти). Маноло признается, что был поражен гостеприимством страны и уровнем организации турнира. "Россия проводит прекрасный чемпионат мира. Мне очень нравится идея с организацией бесплатного проезда между городами. Из-за ажиотажа мне не удалось купить билеты на поезд, и я путешествовал на самолете. Это быстрее, удобнее, да и опять же возраст, сами понимаете", — рассказал собеседник ТАСС. Испанец высоко оценил красоту россиянок и русскую национальную кухню. "Мне очень понравились ваши национальные блюда, но попробовать все, в том числе и борщ, я еще не успел, так как от выбора разбегаются глаза. Хотел бы отметить русских девушек — они очень красивые, шумные и постоянно смеются. Отдельного внимания заслуживает и водка. Я попробовал чуть-чуть и скажу, что это невероятно ядреный напиток", — поделился впечатлениями он.

© LUIS FORRA/EPA Маноло на матче чемпионата Европы 2004 года между сборными Испании и России