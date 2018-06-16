Как Сочи готовится к четвертьфиналу ЧМ с участием сборной России

Предстоящий матч станет заключительной игрой мирового первенства в столице Олимпиады-2014

Российским футболистам 7 июля предстоит провести исторический матч с командой Хорватии — до сих пор национальная сборная еще ни разу не доходила до четвертьфинала чемпионата мира. Встреча пройдет в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".

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Город находился в предвкушении матча российской команды еще 25 июня — тогда россияне проводили в Самаре заключительную игру группового этапа. Нашим футболистам достаточно было не проиграть уругвайцам, чтобы занять первое место в группе А и провести матч 1/8 финала в Сочи. Однако отечественная сборная выступила неудачно, потерпев поражение со счетом 0:3, и получила игру плей-офф в хорошо знакомых "Лужниках". Некоторые жители Сочи и журналисты, работавшие в городе, тогда говорили: "Наверное, так даже лучше, а то представляете, что бы тут творилось?" Теперь вообразить это еще сложнее, но понятно, что Сочи совсем скоро станет центром не только спортивного, но и национального праздника. На стадионе "Фишт" ожидается аншлаг Матч сборной России станет для Сочи шестым по счету и заключительным. Ранее город и "Фишт" стали свидетелями встреч группового этапа Португалия — Испания (3:3), Бельгия — Панама (3:0), Германия — Швеция (2:1), Австралия — Перу (0:2), а также игры 1/8 финала, в которой уругвайцы победили команду Португалии со счетом 2:1. В сочинском четвертьфинале, исходя из раскладов перед началом турнира, вполне могли сыграть, например, финалист последнего мирового первенства сборная Аргентины, чемпион мира 2010 года команда Испании или действующие чемпионы Европы португальцы. Однако все они завершили борьбу уже в первом раунде плей-офф, а футбольную историю на чемпионате мира в России творят другие национальные сборные. 1 июля 2018 года навсегда войдет в историю российского футбола — после распада СССР отечественным футболистам ни разу не удавалось даже выйти из группы на чемпионатах мира. В рамках 1/8 финала россияне обыграли одну из сильнейших сборных мира — испанцев. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти хозяева ЧМ-2018 оказались сильнее со счетом 4:3. Российские футболисты проложили себе путь в восьмерку лучших команд планеты, и теперь поборются за выход в полуфинал со сборной Хорватии. 1 июля 2018 года навсегда войдет в историю российского футбола — после распада СССР отечественным футболистам ни разу не удавалось даже выйти из группы на чемпионатах мира. В рамках 1/8 финала россияне обыграли одну из сильнейших сборных мира — испанцев. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти хозяева ЧМ-2018 оказались сильнее со счетом 4:3. Российские футболисты проложили себе путь в восьмерку лучших команд планеты, и теперь поборются за выход в полуфинал со сборной Хорватии.

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Как заявил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, столица Олимпиады-2014 полностью готова к встрече сборной России — начиная с инфраструктуры и заканчивая поддержкой болельщиков. По данным главы Кубани, все предыдущие матчи в Сочи прошли без единого инцидента, а "Фишт" вошел в топ самых посещаемых стадионов за первые дни ЧМ-2018. Арена, рассчитанная во время чемпионата мира на 44 287 человек, оказалась до отказа заполненной на матчах немцев и шведов, уругвайцев и португальцев. Мало сомнений в том, что на сочинском стадионе будет наблюдаться аншлаг и 7 июля — матч 1/8 финала между сборными России и Испании собрал полные "Лужники" (78 011 зрителей). "Если честно, от предстоящего исторического матча волнения нет. Думаю, что все волонтеры приложат усилия для того, чтобы в Сочи все прошло хорошо", — сказал в беседе с ТАСС волонтер мирового первенства Марат Хаджиев. "Мы в принципе ожидали выход сборной России в 1/8 финала, но теперь еще больше радуемся, что она будет играть в Сочи. Надеемся, что команда хорошо проявит себя в четвертьфинале и до полуфинала тоже дойдет", — добавил собеседник агентства. Сборная России прежде лишь раз играла на сочинском стадионе "Фишт" — в марте 2017 года отечественная команда сыграла вничью в товарищеском матче с бельгийцами (3:3). "Наконец-то мы снова увидим нашу сборную в Сочи, будем присутствовать здесь и помогать. Да, мы не ожидали, что так получится с командой Испании, но теперь еще больше гордимся российскими футболистами и нашей страной. Мы покажем всем иностранным гостям и болельщикам, что у нас хорошая страна, что мы всем рады", — заключил Хаджиев. Ажиотажный спрос на гостиницы Ажиотаж вокруг грядущего матча сборной России виден невооруженным глазом и на улицах Сочи. Сразу после победы российской команды над испанцами многие люди в едином порыве делились с корреспондентом ТАСС планами продлить бронирование в своих отелях и остаться в Сочи до четвертьфинального матча. "Эмоции невероятные, их просто не передать словами! Что с этим делать, теперь никто не знает. Мы вот собирались уезжать, после такого результата решили остаться", — рассказал корреспонденту ТАСС российский болельщик Алексей.

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В управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи ТАСС сообщили, что спрос на отели после победы российских футболистов значительно увеличился. "Сейчас наш отель заполнен более чем на 90%, хотя желающие снять номер продолжают обращаться, — рассказали ТАСС в пресс-службе курорта "Имеретинский". — Большинство гостей — российские болельщики. Но есть среди наших постояльцев и фанаты команды Хорватии. Отель расположен вблизи стадиона "Фишт", и каждый раз перед матчем чемпионата мира по футболу у нас была максимальная загрузка, но такой ажиотаж отмечается впервые". Изменения в динамике спроса на гостиничные номера подтвердили ТАСС и в нескольких отелях, расположенных близко к Олимпийскому парку, где находится "Фишт". Например, в отделе продаж отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre, где в преддверии четвертьфинала поселилась сборная Хорватии, сообщили ТАСС, что на даты с 6 по 8 июля у гостей наблюдается особый интерес. "Сборная России приезжает в Сочи играть матч четвертьфинала, и потенциал увеличенного бронирования номеров достаточно высок", — отметили сотрудники отеля. По состоянию на понедельник полностью забронирован до 7 июля включительно ближайший к "Фишту" гостиничный комплекс "Богатырь". Как уточнили ТАСС в отделе бронирования отеля, последние номера в нем были оперативно зарезервированы после успеха сборной России. "Рейсы до Сочи почти выкуплены" Чтобы добраться до Сочи, болельщики могут воспользоваться авиарейсами и железнодорожными маршрутами, при этом некоторые авиакомпании отмечают особую необходимость введения дополнительных рейсов в черноморский город. "Ближайшие рейсы в Сочи выкуплены на 80–95%. Сегодня мы открыли продажу на дополнительный рейс из Москвы 6 и 7 июля", — рассказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Победа". Подобная динамика наблюдается и у компании "Аэрофлот", чьи рейсы, например, из Москвы в Сочи на 5 и 6 июля забронированы практически полностью.

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