В время сеанса предсказания в Государственном Эрмитаже Ахилл уверенно подошел к миске с флажком Швейцарии и съел оттуда корм

В время сеанса предсказания в Государственном Эрмитаже Ахилл уверенно подошел к миске с флажком Швейцарии и съел оттуда корм. Предсказание будет испытанием для самого Ахилла: после нескольких точных прогнозов он прошлый раз неверно предсказал результат матча между сборными Нигерии и Аргентины, и теперь ему необходимо подтвердить свой дар предвидения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа дал прогноз на победу сборной Швейцарии в матче с командой Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург", передает корреспондент ТАСС.

Кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Тогда он верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной.

Дар предвидения он проявил и в первых играх чемпионата мира. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня, победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня. В матче сборных Аргентины и Нигерии он отдал предпочтение Нигерии, но выиграла Аргентина со счетом 2:1.

Сборные Швеции и Швейцарии сыграют во вторник на стадионе "Санкт-Петербург" в матче 1/8 финала чемпионата мира. Команды ранее никогда не играли между собой на чемпионатах мира, при этом шведы в последний раз выступали в 1/4 финала в 1994 году, а швейцарцы в 1954-м. Матч команд Швеции и Швейцарии начнется в 17:00 мск.

Ахилл затем будет предсказывать исход полуфинала и матча за третье место на чемпионате мира, которые пройдут в Петербурге 10 и 14 июля.