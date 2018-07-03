Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии прибрались за собой в раздевалке после матча 1/8 финала чемпионата мира в Ростове-на-Дону и оставили записку с благодарностью на русском языке. Об этом сообщает портал Worldofbuzz.
Встреча команд Японии и Бельгии прошла в понедельник и завершилась поражением японской сборной со счетом 2:3.
Издание отмечает, что после игры болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на стадионе "Ростов-Арена". Их примеру последовали японские футболисты, которые прибрались в раздевалке после поражения, оставив благодарственную записку с надписью "Спасибо" на русском языке.
Japan was eliminated from the World Cup today in a game where they were leading 2-0. Despite their heartbreak they took the time to clean their bench and locker room leaving it perfectly clean. Thank you for being an example of pure class and I hope more take your lead. pic.twitter.com/NoDKascNie— Walsh U. Soccer (@WalshU_Soccer) 3 июля 2018 г.
Это не первый случай на чемпионате мира в России, когда болельщики проявляли сознательность и убирали за собой мусор после игр. В частности, после встречи группового этапа между сборными Японии и Колумбии (2:1), которая прошла 19 июня в Саранске.
Чемпионат мира завершится 15 июля.