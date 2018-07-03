Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове

Футболисты сборной Японии убрали за собой весь мусор в раздевалке после игры, несмотря на обидное поражение в 1/8 финала от бельгийцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии прибрались за собой в раздевалке после матча 1/8 финала чемпионата мира в Ростове-на-Дону и оставили записку с благодарностью на русском языке. Об этом сообщает портал Worldofbuzz.

Встреча команд Японии и Бельгии прошла в понедельник и завершилась поражением японской сборной со счетом 2:3.

Издание отмечает, что после игры болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на стадионе "Ростов-Арена". Их примеру последовали японские футболисты, которые прибрались в раздевалке после поражения, оставив благодарственную записку с надписью "Спасибо" на русском языке.