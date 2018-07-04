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5 июля, 09:25
Самогон с привкусом портянок: гости ЧМ-2018 открывают Россию с необычной стороны
Болельщики сборной Германии в музее самогона
© Егор Алеев/ТАСС
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Как первый в стране музей самогона в Казани знакомит российских и иностранных болельщиков с историей традиционного русского напитка

Бессилие российских футболистов — не единственный стереотип, который был разрушен на чемпионате мира — 2018. Как ни старались, не нашли гости турнира на улицах российских городов ни косолапо играющих на балалайках животных, ни других странностей богатой русской мифологической культуры. Зато открылись ее иные, до сих пор малоизвестные факты.

Один из них — не одной водкой славится Россия. Об этом, собственно, и рассказывает первый в стране музей самогона, который в дни чемпионата мира оказался одним из самых востребованных мест для посещения иностранными болельщиками, решившими включить Казань в маршрут своего путешествия по стране — хозяйке мирового первенства.

© Егор Алеев/ТАСС

Основная идея создания экспозиции кроется в его названии — уже на входе посетителей встречает вывеска с надписью "Антиалкогольный музей самогона" и предупреждение Минздрава СССР об опасности злоупотребления алкоголем. Его сотрудники утверждают, что самогоноварение в их понимании — это больше о творчестве, ведь изготавливать спиртное и употреблять — две большие разницы.

"Самогон и футбол были связаны всегда — ведь гонят как мяч по полю, так и спирт из большого сосуда, — шутливо начинает свой рассказ идейный вдохновитель создания музея, историк и культуролог Юрий Круглов. — "Гнать" о том, что твоя команда обязательно выиграет, и при этом "гнать", что самогон получится хорошим. Все это связано со словом "гнать" и объединяется эмоционально: страстью и юмором".

"Все нормальные люди понимают, что самогон — это образ жизни, а все любящие футбол понимают, что футбол — это образ мысли, — не прекращает удивлять культуролог. — Это не просто динамика, а проживание в процессе. Есть цель — забить, а у самогонщика есть цель — накатить. И это очень близко. Закатил свою рюмку словно точно попал в ворота. И что гол? Хорошее настроение. Разве эти процессы не аналогичны? Так что вывод такой: да здравствует футбол под хороший самогон".

Оригинальная грань

Людям без чувства юмора с непреодолимым стремлением противостоять всему сомнительному путь в этот музей заказан. Тех же, кто осознает, что самогоноварение — часть российской культуры, которая имеет богатые традиции, а также тех, кто хочет познакомиться с ними даже несмотря на то, что воздерживается от употребления алкоголя, — музей способен приятно удивить интересными фактами и экспонатами.

© Егор Алеев/ТАСС

В основу экспозиции легли частные собрания коллекционеров из Казани и других городов Поволжья. Не все из более чем десяти тысяч экспонатов смогли разместиться на территории 150 квадратных метров, однако создатели музея надеются, что вскоре его площадь расширится.

Пока же для посетителей выставлены тысячи предметов, связанных с историей изготовления и употребления самогона. Есть в их числе царские графины, мерные стаканы и другие предметы, связанные с производством самогона и застольем. Среди наиболее интересных экспонатов — стремя, которое одновременно можно использовать и как рюмку.

Также гордостью музея является чугунная медаль "За пьянство", которая была введена еще Петром I в 1714 году в целях борьбы с чрезмерным употреблением горячительных напитков. Эта медаль считается самой тяжелой в истории. Ее вешали на шею в полицейском участке в наказание за пьянство и закрепляли так, что тяжкий груз нельзя было снять. По данным историков, носить "награду" полагалось в течение недели. 

"В нашем музее мы рассказываем о культуре тостов, прибауток, поговорок, примет, присказок — всего того, что служит украшением застолья. За самогоном стоит огромнейшая культура пития, — рассказывает Круглов. — Просто русские люди скромные и деловые: они пили и радовались, а те же французы обожали говорить о том, как они радуются, и о том, как они пьют. Это особенность, заметьте, литературы с латинскими корнями. Если наш люд просто жил ярко, смачно, сочно, то латинская культура умеет рассказывать, как надо так жить, завидуя при этом славянам".

© Егор Алеев/ТАСС

Экскурсовод считает, что раз во Франции существует музей коньяка, на Кубе — музеи рома, то в России просто не может не быть музея, посвященного самогону. "Везде продукт, который по сути своей является самогоном, пользуется заслуженным уважением как неотъемлемая часть народной культуры. А у нас об этой стороне жизни в советские годы старались не говорить. Поэтому наш чудесный напиток долгие годы не вписывался в концепцию культурной жизни страны, хотя по сути представляет ее оригинальнейшую грань", — добавляет культуролог. 

Казань входит в число ключевых городов чемпионата мира. В общей сложности она примет шесть матчей турнира, включая одну игру четвертьфинала, поэтому за минувшие дни столицу Татарстана посетили болельщики из множества стран мира. В книге отзывов музея огромное количество записей на английском, испанском, французском языках. 

"Болельщики приехали в Казань, чтобы увидеть идентичность губернского старинного города, где великолепнейший модерн, — рассказывает Круглов. — А тут — яркая страница той Казани, которая была столицей и блистательным центром ярмарок, где самогон продавался и пился в огромных количествах. Здесь все кипело во время торговли: смешивались грузчики, купцы, простой народ. Им шампань пить дорого. Они предпочитали свое, родное. Поэтому родное здесь лилось рекой, создавались сотни рецептов".

Рассказывают в музее и о самых необычных из рецептов. Удивительно, но гнать самогон в России умели даже из сапога. "Его использовали как оригинальную тару там, где был дефицит деревянной или стеклянной посуды, — в армии или в походных условиях. Поэтому гнать из сапога русский человек мог легко, и неповторимый привкус портянки в этом сапоге был потрясающим. Russian стиль", — рассказал Круглов.

© Егор Алеев/ТАСС

"Самогон — это творчество"

Создатели музея постарались выстроить экспозицию таким образом, чтобы посетитель, знакомясь с экспонатами, словно окунулся в атмосферу русского застолья. Они убеждены, что, если из нее выдернуть хоть один элемент, логическая стройность всего повествования о музее нарушится. "Я словно сажусь и рассказываю хорошим людям об оригинальной русской традиции и о том, как мы защитили честь России", — заметил историк.

"Самогон — это общемировая традиция. Японские болельщики нам рассказывают о том, какое у них прекрасное саке, но наш самогон лучше. Латиноамериканские восхваляют свою текилу, но соглашаются, что наша "арбузиха" ничем не хуже. А французские, так сказать, с прононсом восхваляют кальвадос, но с не меньшим восторгом говорят о нашем самогоне. Так что традиции всего мира сходятся здесь, в этом музее", — добавляет он.

Круглов убежден, что сейчас самогоноварение — это не столько про алкоголь, сколько про культуру. В качестве примера он приводит дореволюционные рюмочки с профилями владельцев и изысканно изготовленные бутылки. По его словам, сейчас эта традиция возвращается.

© Егор Алеев/ТАСС

"В 80–90-е люди пили от отчаяния, сейчас самогон приобрел новую функцию, он стал частью имиджа людей, ведущих здоровый образ жизни, которым важен свой престиж, — заявляет эксперт. — Почему это часть имиджа? Им уже не сложно заказать бутылку в Японии, в Америке, во Франции, это слишком просто — деньги есть почти у всех. Поэтому люди создают сами свои самогонные мини-аппараты, угощают других своим собственноручно произведенным продуктом. Это творчество, здоровый образ жизни и блистательный имидж. Потому что они подают бутылки со своим гербом, который, возможно, сохранился у них от предков, и наливают в рюмочки со своим профилем".

"А вы можете представить человека, ведущего себя неприлично, который пьет из бокалов со своим профилем? Это истинная культура пития — глубокая и осознанная", — считает Круглов. По его мнению, употребление самогона никак не противоречит здоровому образу жизни, если соблюдать норму и во главу угла ставить именно содержание, а не процесс.

"Главное, чем мы потчуем своих гостей, — это великолепное настроение, люди уходят с тремя приобретениями: с отличным настроением, уникальной информацией и фотографиями экспонатов", — подытоживает экскурсовод.

Артем Кузнецов

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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