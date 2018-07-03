Отек мышцы ноги диагностирован у форварда сборной Уругвая Кавани

Нападающий сборной Уругвая получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира с португальцами

ТАСС, 3 июля. Врачи диагностировали отек мышцы ноги у нападающего сборной Уругвая по футболу Эдинсона Кавани. Об этом сообщает пресс-служба Уругвайской футбольной ассоциации.

Кавани сделал дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии (2:1), во втором тайме он получил повреждение и был заменен на 74-й минуте. Ранее уругвайский полузащитник Найтан Нандес сообщил, что в национальной команде ожидают возвращения Кавани в общую группу через несколько дней.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.