Малафеев: сборная РФ не является фаворитом матча, но имеет все шансы выйти в полуфинал ЧМ

Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сборная России не является фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Хорватии, но имеет все шансы одержать в нем победу. Такое мнение ТАСС выразил бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев. Сборная России в 1/8 финала турнира переиграла команду Испании в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Хорваты также свели свой матч 1/8 финала вничью со счетом 1:1 и в серии пенальти оказались сильнее датчан. "Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов, - сказал Малафеев. - Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами. Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу".

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Эксперт не считает сборную России фаворитом предстоящего матча. "Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников. Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной", - отметил Малафеев. "Многое будет зависеть от правильности выбранной тактики, - продолжил собеседник агентства. - Думаю, что играть против хорватов явным вторым номером не совсем обязательно. Но это решать тренерам, им полностью известна функциональная готовность игроков. Хорваты не смотрятся так устрашающе, как испанцы, судьбу матча могут решить индивидуальные ошибки". Россиянам нужно воспользоваться свои моментом Малафеев не ждет изменений в игре сборной России в тактическом плане. "Не думаю, что Черчесов будет экспериментировать и кардинально что-то менять. Скорее всего, мы увидим игру по тому плану, который уже видели в предыдущих встречах", - считает эксперт. "Бросалось в глаза, что хорваты уступали датчанам в мощи и верховых единоборствах. Этим тоже можно воспользоваться. Можно и отдать мяч хорватам и продемонстрировать правильные действия в обороне и молниеносные контратаки. Нужно воспользоваться своим моментом", - пояснил Малафеев.