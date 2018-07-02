Куртуа верил, что бельгийцы смогут сравнять счет в матче ЧМ с японцами

Сборная Бельгии обыграла команду Японии со счетом 3:2, уступая во втором тайме в два мяча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа верил, что его команда сможет сравнять счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии. Слова голкипера приводит газета Marca.

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2. По ходу встречи бельгийцы проигрывали - 0:2. Игра прошла в Ростове-на-Дону.

"Япония - хорошая команда, которая была отлично подготовлена тактически, - сказал Куртуа. - Нам было очень тяжело, ведь мы уступали в два мяча. Но я верил, что если мы забьем гол, то сможем вернуться в игру. Казалось, что нам не удастся этого сделать, их вратарь был очень хорош. Но после первого гола все изменилось".

Соперником сборной Бельгии в четвертьфинале станет команда Бразилии. "У бразильцев отличная команда, но в футболе происходят невероятные вещи, посмотрите на сегодняшнюю игру сборной Японии. Все возможно, изначально у них чуть больше шансов, но мы сделаем все, чтобы победить", - отметил бельгийский вратарь.

Матч Бразилия - Бельгия пройдет 6 июля в Казани.