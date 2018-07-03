Telegraph: в Японии съели осьминога, который предсказывал исходы матчей сборной на ЧМ

Животное назвали в честь полузащитника французского клуба "Пари Сен-Жермен" Адриана Рабьо

ТАСС, 3 июля. Гигантский осьминог Рабьо, верно предсказавший результаты трех групповых матчей сборной Японии на чемпионате мира в России, был убит в понедельник незадолго до встречи команды со сборной Бельгии. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее данным, осьминога отвезли на рынок и приготовили для покупателя. По какой причине животное оказалось на прилавке, не уточняется.

Рабьо, названный в честь полузащитника французского клуба "Пари Сен-Жермен" Адриана Рабьо, получил известность после того, как предсказал победу Японии над Колумбией, ничью с Сенегалом и проигрыш в матче со сборной Польши. Какой исход предсказал Рабьо перед матчем Японии с Бельгией, неизвестно, указывает телеканал.

В понедельник сборная Японии в 1/8 финала уступила команде Бельгии со счетом 2:3. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.