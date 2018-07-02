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3 июля, 02:57
Бельгийцы отыграли два мяча в матче с японцами и вышли на бразильцев в 1/4 финала ЧМ
Футболисты сборной Бельгии
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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В понедельник сборная Бразилии обыграла мексиканцев, команда Бельгии одержала волевую победу над японцами

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Девятнадцатый день чемпионата мира по футболу в России определил очередную пару четвертьфиналистов. Как и ожидалось, победы в своих матчах одержали сборные Бразилии и Бельгии. И если бразильцы выиграли у мексиканцев довольно уверенно, то бельгийцы в игре с японцами были на грани вылета, но все же сумели вырвать победу, уступая к середине второго тайма со счетом 0:2.

В первом матче дня бразильцы в Самаре обыграли мексиканцев со счетом 2:0. Мячи забили Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88). Бразильцы действовали в том же ключе, что и на групповом этапе - дождались своих шансов в атаке, надежно сыграв в обороне. При этом забитые мячи пятикратным чемпионам мира по-прежнему даются довольно тяжело.

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Сборная Бразилии седьмой раз подряд вышла в четвертьфинал мирового первенства. Последний раз бразильцы вылетали раньше этой стадии на турнире в 1990 году, когда проиграли в 1/8 финала аргентинцам (0:1). Гол Неймара стал 227-м мячом сборной Бразилии на чемпионатах мира. Бразильцы стали самой результативной сборной в истории мировых первенств, обойдя сборную Германии, в активе которой 226 голов.

Сборная Мексики не может выйти в четвертьфинал чемпионата мира с 1986 года, когда на домашнем первенстве в матче 1/8 финала они обыграли болгарских футболистов. Мексиканцы седьмой раз подряд вышли из группы на чемпионатах мира, каждый раз они проигрывали в первом же матче навылет.

Отдельной темой для дискуссий после матча стала игра Неймара, а точнее его поведение на поле. Форвард неоднократно критиковался за симуляции и затяжки времени, обсуждения после игры в Самаре исключением не стали. "Я не очень обеспокоен критикой, впрочем, как и позитивом в свой адрес. Я здесь, чтобы помогать коллегам побеждать, надеюсь, что смогу играть еще лучше", - сказал Неймар после матча.

Японцы едва не сотворили очередную сенсацию

Во втором матче дня бельгийцы в красивом матче одержали волевую победу над японцами со счетом 3:2. В составе японцев отличились Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52). У бельгийцев голы забили Ян Вертонген (69), Маруан Феллайни (74) и Насер Шадли (90+4). Впервые с 1970 года в матче плей-офф чемпионата мира сборная смогла победить, проигрывая по ходу в два мяча (на турнире в 1970 году в четвертьфинале немцы обыграли англичан в дополнительное время со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 68-й минуте). Это встреча стала последней на чемпионате в Ростове-на-Дону.

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Первый тайм прошел в атаках бельгийцев, и их гол казался делом времени, однако во втором тайме все пошло по неожиданному сценарию. Японцы забили дважды, и многие уже стали провожать с чемпионата очередного фаворита. Но бельгийцам удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу в компенсированное время. Японцы неудачно разыграли угловой, и бельгийцы, воспользовавшись численным преимуществом, четко разыграли контратаку.

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино взял на себя вину за обидное поражение. "Не думаю, что в этом случае нужно винить игроков. Именно я упустил контроль над матчем. И когда мы пропустили гол, я обвинял себя в этом, сомневался в правильности выбранной мною тактики", - сказал Нисино.

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани подчеркнул, что его команда проявила себя с лучшей стороны с психологической точки зрения. "Японцы играли упорно в течение всего матча, на высочайшем уровне. Но мы тоже хорошо подготовились. Когда счет стал 0:2, мы продолжали верить в свои силы и вырвали победу", - сказал он.

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Таким образом, определились уже три четвертьфинальные пары. 6 июля в Казани сыграют сборные Бельгии и Бразилии, а в Нижнем Новгороде - команды Франции и Уругвая. 7 июля в Сочи встретятся сборные России и Хорватии. Последняя пара, которая сыграет в Самаре 7 июля, определится во вторник - в Санкт-Петербурге сыграют шведы и швейцарцы (начало в 17:00 мск), а в Москве на стадионе "Спартак" - англичане и колумбийцы (21:00 мск).

Лучшим бомбардиром чемпионата мира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4). По три мяча в активе француза Килиана Мбаппе, уругвайца Эдинсона Кавани, россиян Дениса Черышева и Артема Дзюбы, а также испанца Диего Косты.

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