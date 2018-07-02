Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, одержав волевую победу над японцами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии стала первой командой в XXI веке, которой удалось одержать победу в плей-офф чемпионата мира по футболу, уступая по ходу матча в два мяча. Соавторами достижения бельгийцев стали японские футболисты, пропустившие решающий мяч за считанные секунды до финального свистка.
Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. В составе японцев отличились Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52). У бельгийцев голы забили Ян Вертонген (69), Маруан Феллайни (74) и Насер Шадли (90+4).
Впервые с 1970 года в матче плей-офф чемпионата мира сборная смогла победить, проигрывая по ходу в два мяча. Тогда в Мексике в четвертьфинале сборная Федеративной республики Германии обыграла англичан в дополнительное время со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 68-й минуте.
"Немного матчей на чемпионате мира, где можно проигрывать 0:2 и выиграть. Все упирается в характер", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, назвав случившееся с его командой "невероятным достижением".
"Мы вели в счете и собирались выиграть, но я не ожидал такого поворота событий: и что они отыграются, и выйдут перед. Но это чемпионат мира", - подчеркнул наставник японской команды Акира Нисино, который также сказал, что он "убит результатом".
Сборная Японии, никогда ранее не проходившая на чемпионатах мира дальше первого раунда плей-офф, в ростовском матче против бельгийцев была очень серьезно настроена сломать эту печальную традицию. Первый тайм азиатской команде приходилось в основном обороняться, однако защита японцев справлялась со своими задачами образцово. На второй тайм команда Бельгии, которая и перед матчем считалась фаворитом, вышла несколько вальяжной. Этим не преминули воспользоваться японские футболисты, сумев очень быстро забить два мяча.
"У нас было чувство, что мы могли выиграть, - признался в беседе с журналистами президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима. - Безумно досадно, были близки к победе. Хотя, понимаю, что сделали достаточно много для развития японского футбола. В игре каждый проявил себя, можно гордиться, что выступали на таком высоком уровне".
Главный тренер бельгийцев заметил, что у его команды было около двух десятков возможностей забить, но она пропустила два гола. "Нужно было найти в себе желание, сплотиться", - подчеркнул Мартинес. "У нас есть игроки, которые могут поменять ход матча. И сегодня мы рады, что победили и вышли в четвертьфинал", - сказал капитан бельгийцев Эден Азар, который был в итоге признан лучшим игроком матча.
В матче 1/4 финала чемпионата мира, который пройдет 6 июля в Казани, сборной Бельгии будут противостоять пятикратные чемпионы мира бразильцы, сумевшие в понедельник нанести поражение команде Мексики (2:0). Команды Бельгии и Бразилии в рамках мировых первенств играли друг с другом только в 2002 году. Тогда в 1/8 финала бразильцы взяли верх со счетом 2:0.
"Против Бразилии у нас должна быть полная ясность, как играть с таким соперником, исходя из качеств отдельных игроков - и Коутиньо, и Неймара, это футболисты, которые могут за одну секунду решить исход матча", - сказал Мартинес. - Мы не фавориты, никто не ожидает от нас, что мы выйдем в полуфинал. Знаете, с первой секунды мы будем наслаждаться этим матчем".
"Это будет потрясающий шанс - играть против сборной Бразилии. Постараемся навязать им свою игру и победить", - добавил капитан бельгийцев Азар.
Болельщиков сборной Бельгии на матч 1/8 финала в Ростов- на-Дону приехало, на удивление, немного, чего нельзя было сказать о большой группе поддержки с Японских островов. Пожалуй, только сборная Саудовской Аравии, игравшая на "Ростов-Арене" матч группового турнира против команды Уругвая, имела меньше своих болельщиков на трибунах. Бразилия, Швейцария, Мексика, Уругвай, Южная Корея, Хорватия и Исландия - пребывание жителей этих стран в Ростове в дни матчей было очень ощутимо.
"Многие бельгийские болельщики считают команду Японии весьма слабым соперником, которая не может доставить сборной Бельгии больших проблем на пути к четвертьфиналу, - сказал ТАСС один из бельгийцев, решивший приехать в Ростов- на-Дону. - Мои товарищи решили не тратить лишние деньги, они уже купили билеты на четвертьфинальный матч в Казань и ждут сигнала отправиться туда".
Расчетливых бельгийцев едва не поджидал крах, однако блестящая игра футболистов этой страны, сумевших за оставшиеся полчаса до конца второго тайма не только отыграть два мяча, но и победить, спутала надежды многочисленных японцев, которые уже видели свою команду в четвертьфинале.