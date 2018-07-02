Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, одержав волевую победу над японцами

Бельгийцы уступали со счетом 0:2 по ходу матча, но сумели победить, забив три мяча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии стала первой командой в XXI веке, которой удалось одержать победу в плей-офф чемпионата мира по футболу, уступая по ходу матча в два мяча. Соавторами достижения бельгийцев стали японские футболисты, пропустившие решающий мяч за считанные секунды до финального свистка. Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. В составе японцев отличились Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52). У бельгийцев голы забили Ян Вертонген (69), Маруан Феллайни (74) и Насер Шадли (90+4). Впервые с 1970 года в матче плей-офф чемпионата мира сборная смогла победить, проигрывая по ходу в два мяча. Тогда в Мексике в четвертьфинале сборная Федеративной республики Германии обыграла англичан в дополнительное время со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 68-й минуте. "Немного матчей на чемпионате мира, где можно проигрывать 0:2 и выиграть. Все упирается в характер", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, назвав случившееся с его командой "невероятным достижением".

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"Мы вели в счете и собирались выиграть, но я не ожидал такого поворота событий: и что они отыграются, и выйдут перед. Но это чемпионат мира", - подчеркнул наставник японской команды Акира Нисино, который также сказал, что он "убит результатом". Японцы едва не сломали печальную традицию Сборная Японии, никогда ранее не проходившая на чемпионатах мира дальше первого раунда плей-офф, в ростовском матче против бельгийцев была очень серьезно настроена сломать эту печальную традицию. Первый тайм азиатской команде приходилось в основном обороняться, однако защита японцев справлялась со своими задачами образцово. На второй тайм команда Бельгии, которая и перед матчем считалась фаворитом, вышла несколько вальяжной. Этим не преминули воспользоваться японские футболисты, сумев очень быстро забить два мяча. "У нас было чувство, что мы могли выиграть, - признался в беседе с журналистами президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима. - Безумно досадно, были близки к победе. Хотя, понимаю, что сделали достаточно много для развития японского футбола. В игре каждый проявил себя, можно гордиться, что выступали на таком высоком уровне". Главный тренер бельгийцев заметил, что у его команды было около двух десятков возможностей забить, но она пропустила два гола. "Нужно было найти в себе желание, сплотиться", - подчеркнул Мартинес. "У нас есть игроки, которые могут поменять ход матча. И сегодня мы рады, что победили и вышли в четвертьфинал", - сказал капитан бельгийцев Эден Азар, который был в итоге признан лучшим игроком матча. А теперь - Бразилия В матче 1/4 финала чемпионата мира, который пройдет 6 июля в Казани, сборной Бельгии будут противостоять пятикратные чемпионы мира бразильцы, сумевшие в понедельник нанести поражение команде Мексики (2:0). Команды Бельгии и Бразилии в рамках мировых первенств играли друг с другом только в 2002 году. Тогда в 1/8 финала бразильцы взяли верх со счетом 2:0.

"Против Бразилии у нас должна быть полная ясность, как играть с таким соперником, исходя из качеств отдельных игроков - и Коутиньо, и Неймара, это футболисты, которые могут за одну секунду решить исход матча", - сказал Мартинес. - Мы не фавориты, никто не ожидает от нас, что мы выйдем в полуфинал. Знаете, с первой секунды мы будем наслаждаться этим матчем". "Это будет потрясающий шанс - играть против сборной Бразилии. Постараемся навязать им свою игру и победить", - добавил капитан бельгийцев Азар. Болельщики по расчету Болельщиков сборной Бельгии на матч 1/8 финала в Ростов- на-Дону приехало, на удивление, немного, чего нельзя было сказать о большой группе поддержки с Японских островов. Пожалуй, только сборная Саудовской Аравии, игравшая на "Ростов-Арене" матч группового турнира против команды Уругвая, имела меньше своих болельщиков на трибунах. Бразилия, Швейцария, Мексика, Уругвай, Южная Корея, Хорватия и Исландия - пребывание жителей этих стран в Ростове в дни матчей было очень ощутимо.