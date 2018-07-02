Глушаков надеется, что на матчах ФК "Ростов" сохранится атмосфера чемпионата мира

По словам полузащитника "Спартака", болельщики в Ростове-на-Дону любят и ценят футбол

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" и посол чемпионата мира по футболу Денис Глушаков надеется, что после окончания турнира на стадионе "Ростов-Арена" сохранится атмосфера игр мирового первенства. Об этом он сказал ТАСС. Глушаков в понедельник посетил матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии (3:2), которые прошел в Ростове-на-Дону. Полузащитник выступал за местный клуб СКА в 2006 году, когда команда играла во втором дивизионе чемпионата России.

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"Я в первый раз на игре чемпионата мира, атмосфера фантастическая. Я проходил как болельщик, мне было интересно посмотреть, как мы будем проходить турникеты, было видно, как все тщательно подготовлено. Я думаю, что Ростов-на-Дону справился со всеми задачами. Самое главное для меня, чтобы город сохранил этот стадион, и дальше ФК "Ростов" сохранил тех болельщиков, атмосферу, которая сейчас на чемпионате мира", - сказал он. По его словам, болельщики в Ростове-на-Дону любят и ценят футбол. Также он назвал чемпионат мира непредсказуемым, с неожиданными результатами. "Потому что все умеют сейчас играть в футбол, играют все правильно, выполняют установки тренера, из-за этого получаются такие результаты", - отметил футболист.

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