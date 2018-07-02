Глушаков надеется, что на матчах ФК "Ростов" сохранится атмосфера чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" и посол чемпионата мира по футболу Денис Глушаков надеется, что после окончания турнира на стадионе "Ростов-Арена" сохранится атмосфера игр мирового первенства. Об этом он сказал ТАСС.
Глушаков в понедельник посетил матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии (3:2), которые прошел в Ростове-на-Дону. Полузащитник выступал за местный клуб СКА в 2006 году, когда команда играла во втором дивизионе чемпионата России.
"Я в первый раз на игре чемпионата мира, атмосфера фантастическая. Я проходил как болельщик, мне было интересно посмотреть, как мы будем проходить турникеты, было видно, как все тщательно подготовлено. Я думаю, что Ростов-на-Дону справился со всеми задачами. Самое главное для меня, чтобы город сохранил этот стадион, и дальше ФК "Ростов" сохранил тех болельщиков, атмосферу, которая сейчас на чемпионате мира", - сказал он.
По его словам, болельщики в Ростове-на-Дону любят и ценят футбол. Также он назвал чемпионат мира непредсказуемым, с неожиданными результатами. "Потому что все умеют сейчас играть в футбол, играют все правильно, выполняют установки тренера, из-за этого получаются такие результаты", - отметил футболист.
Глушаков регулярно вызывался в сборную при главном тренере Станиславе Черчесове, принял участие в Кубке конфедераций 2017 года, однако в расширенный список сборной перед чемпионатом мира был включен как резервист и в итоговую заявку так и не попал.
"Ростов" в чемпионате России сезона-2017/18 занял 11-е место. В середине апреля этого года "Ростов" провел первый матч на стадионе "Ростов-Арена". Вместимость арены составляется 45 тысяч зрителей. Ранее "Ростов" проводил домашние матчи на стадионе "Олимп-2", который вмещает 15 800 человек.
В Ростове-на-Дону сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1. 26 июня сборная Хорватии победила команду Исландии (2:1).