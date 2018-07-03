Абэ поблагодарил сборную Японии по футболу за "две недели, как во сне"

Сборная Японии уступила команде Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:3

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил национальную сборную по футболу за то, что та подарила своей стране "две недели, как во сне". Об этом глава японского правительства написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Футболисты сборной Японии до последней минуты отдавали все свои силы и подарили нам огромное количество эмоций. Спасибо за то, что каждый день был полон воодушевления, а две недели прошли, как во сне", - написал Абэ.

Сборная Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бельгии со счетом 2:3. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.