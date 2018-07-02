Компани: бельгийские футболисты при счете 0:2 продолжали верить в победу над японцами

В понедельник сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2

В понедельник сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2. Встреча прошла в Ростове- на-Дону. К 52-й минуте бельгийцы проигрывали со счетом 0:2.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии в трудном для нее матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Японии отлично проявила себя с психологической точки зрения. Об этом сообщил журналистам защитник сборной Бельгии Венсан Компани.

Сборная Бельгии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

"С психологической точки зрения мы проявили себя в этом матче с лучшей стороны, это очень важный аспект, - заметил Компани. - Японцы играли упорно в течение всего матча, на высочайшем уровне. Но мы тоже хорошо подготовились. Когда счет стал 0:2, мы продолжали верить в свои силы и вырвали победу".

Соперником сборной Бельгии в 1/4 финала будет команда Бразилии. "За сборную Бразилии играют высококвалифицированные игроки, это будет хороший опыт для нас. Каждый в сборной стремится и надеется победить", - добавил бельгийский полузащитник Маруан Феллайни.

Матч между сборными Бельгии и Бразилии пройдет 6 июля в Казани.