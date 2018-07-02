Тренер сборной Хорватии заявил, что пока не знает сроков восстановления Ковачича

Тренер хорватской сборной также отметил, что команде придется привыкать к сочинской погоде

В воскресенье сборная Хорватии обыграла команду Дании в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 1:1, в серии пенальти команда Хорватии победила со счетом 3:2. Ковачич, вышедший на замену во втором тайме, получил повреждение плеча.

"Ковачич упал после единоборства и почувствовал боль в плечевом суставе. Он смог продолжить встречу и проявил себя очень мужественно, - сообщил Далич. - После игры футболист отправился на медицинское обследование. Пока не знаю, сколько ему придется пропустить, в ближайшее время врачи скажут точный диагноз".

Тренер хорватской сборной также отметил, что команде придется привыкать к сочинской погоде. В четвертьфинале подопечные Далича сыграют со сборной России, встреча пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт".

"У нас есть пять дней, чтобы привыкнуть к местной температуре и влажности. Считаю, что отправиться сюда сразу после игры со сборной Дании было верным решением, - сообщил Далич. - Все наши мысли сейчас связаны только с игрой против российской команды. Надеюсь, что нам удастся пробиться в полуфинал турнира".