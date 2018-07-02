Тренер сборной Хорватии заявил, что пока не знает сроков восстановления Ковачича

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Точный диагноз травмы полузащитника сборной Хорватии по футболу Матео Ковачича станет известен позднее. Об этом заявил главный тренер команды Златко Далич, слова которого приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза.
В воскресенье сборная Хорватии обыграла команду Дании в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 1:1, в серии пенальти команда Хорватии победила со счетом 3:2. Ковачич, вышедший на замену во втором тайме, получил повреждение плеча.
"Ковачич упал после единоборства и почувствовал боль в плечевом суставе. Он смог продолжить встречу и проявил себя очень мужественно, - сообщил Далич. - После игры футболист отправился на медицинское обследование. Пока не знаю, сколько ему придется пропустить, в ближайшее время врачи скажут точный диагноз".
Тренер хорватской сборной также отметил, что команде придется привыкать к сочинской погоде. В четвертьфинале подопечные Далича сыграют со сборной России, встреча пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт".
"У нас есть пять дней, чтобы привыкнуть к местной температуре и влажности. Считаю, что отправиться сюда сразу после игры со сборной Дании было верным решением, - сообщил Далич. - Все наши мысли сейчас связаны только с игрой против российской команды. Надеюсь, что нам удастся пробиться в полуфинал турнира".