Мартинес: сборная Бельгии не является фаворитом матча 1/4 финала ЧМ с бразильцами

По словам тренера, команде следует вынести урок из матча с японцами, которым бельгийцы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2

В понедельник бельгийцы в матче 1/8 финала обыграли японцев со счетом 3:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Соперником сборной Бельгии в четвертьфинале станет команда Бразилии. Матч пройдет 6 июля в Казани.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии, которая сыграет с бразильцами в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, не является фаворитом матча, поэтому будет с первой секунды играть и наслаждаться моментом, сказал журналистам главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

"Против Бразилии у нас должна быть четкая ясность, как играть с таким соперником, исходя из качеств отдельных игроков - и Коутиньо, и Неймара. Это игроки, которые могут за 1 секунду решить исход матча", - сказал Мартинес.

По его словам, команде следует вынести урок из матча с японцами, которым бельгийцы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2.

"Мы играли с большой ответственностью, опасаясь, что не сможем стать фаворитами и не сможем выйти в следующий раунд. И когда мы начали проигрывать 0:2, я думаю, что этот психологический аспект был важным, практически было нечего терять, мы с большим удовольствием сыграли и смогли отыграться", - пояснил тренер.

"Мы не фавориты, никто не ожидает от нас, что мы выйдем в полуфинал, - добавил он. - Знаете, с первой секунды будем наслаждаться этим матчем".