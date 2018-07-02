Бельгиец де Брюйне считает, что у команды есть шансы победить бразильцев в 1/4 финала ЧМ

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии, которая станет соперником команды Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, очень авторитетная команда, однако у бельгийцев в игре против нее будут шансы на победу. Об этом сказал журналистам полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне.

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале соперником бельгийцев станет команда Бразилии, пятикратный чемпион мира.