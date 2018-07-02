Бельгиец де Брюйне считает, что у команды есть шансы победить бразильцев в 1/4 финала ЧМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии, которая станет соперником команды Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, очень авторитетная команда, однако у бельгийцев в игре против нее будут шансы на победу. Об этом сказал журналистам полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне.
Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале соперником бельгийцев станет команда Бразилии, пятикратный чемпион мира.
"Мы не можем применять в каждом матче универсальную тактику, у Бразилии своя схема, - заметил де Брюйне. - Против этой команды нельзя использовать ту схему игры, которая помогла обыграть японцев, у бразильцев другой стиль игры. Не надо забывать, что такое команда Бразилии, тем не менее мы не можем исключать шансов на победу".
Также де Брюйне отметил организацию чемпионата мира. "Хорошая организация, мы наслаждались игрой здесь. Все прекрасно. Было много болельщиков (на матче с командой Японии) - это хорошо", - сказал он.
Матч Бразилия - Бельгия пройдет 6 июля в Казани.