Стогниенко: телеканал "Россия-1" покажет оба полуфинальных матча ЧМ-2018

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" покажет оба полуфинальных матча чемпионата мира по футболу в прямом эфире. Об этом сообщил комментатор Владимир Стогниенко в своем аккаунте в
Тут, кстати, есть новости. Канал Россия покажет в прямом эфире ОБА полуфинала, 10 и 11 июля. И финал 15 июля тоже, конечно.
— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 2 июля 2018 г. " target="_blank">Twitter.
Первый полуфинальный матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. Вторая игра состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 21:00 мск).
Тут, кстати, есть новости. Канал Россия покажет в прямом эфире ОБА полуфинала, 10 и 11 июля. И финал 15 июля тоже, конечно. #ЧМ2018— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 2 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что "Россия-1" покажет только московский полуфинальный матч. Телеканал также покажет финальный матч чемпионата мира, который состоится 15 июля в "Лужниках", в прямом эфире.
В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1) в 1/8 финала турнира. Стогниенко комментировал матч в прямом эфире на телеканале "Россия-1".
В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится в субботу в Сочи (начало - 21:00 мск).