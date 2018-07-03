Стогниенко: телеканал "Россия-1" покажет оба полуфинальных матча ЧМ-2018

Первый полуфинальный матч состоится 10 июля в Санкт- Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени, вторая игра состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники"

Тут, кстати, есть новости. Канал Россия покажет в прямом эфире ОБА полуфинала, 10 и 11 июля. И финал 15 июля тоже, конечно. #ЧМ2018 — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 2 июля 2018 г.