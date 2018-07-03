Бывший футболист сборной Англии назвал ЧМ-2018 в России лучшим турниром, который он видел

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл назвал чемпионат мира 2018 года лучшим из тех, что он видел, призвав всех посетить Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Этот турнир лучший из всех, какие я видел когда-либо, - оценил Невилл чемпионат мира. - Россия проводит турнир на высоте. Приезжайте и получите удовольствие, если у вас есть такая возможность".
This tournament is the best I’ve ever seen. This country has risen to the occasion!! Come and enjoy it if you can ⚽️— Gary Neville (@GNev2) July 2, 2018
Невилл играл за сборную Англии с 1995 по 2007 год, проведя за команду 85 матчей. Он играл на трех чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. В составе "Манчестер Юнайтед" он восемь раз выиграл чемпионат Англии и дважды Лигу чемпионов. С 2012 по 2016 год он работал в качестве помощника главного тренера в сборной Англии.
Чемпионат мира в России завершится 15 июля. На турнире осталось сыграть 10 матчей: две встречи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.