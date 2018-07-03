Бывший футболист сборной Англии назвал ЧМ-2018 в России лучшим турниром, который он видел

Гари Невилл играл за сборную Англии с 1995 по 2007 год, проведя за команду 85 матчей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл назвал чемпионат мира 2018 года лучшим из тех, что он видел, призвав всех посетить Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Этот турнир лучший из всех, какие я видел когда-либо, - оценил Невилл чемпионат мира. - Россия проводит турнир на высоте. Приезжайте и получите удовольствие, если у вас есть такая возможность".