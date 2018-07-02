Хонда объявил о завершении карьеры в сборной Японии

В понедельник бельгийцы в матче 1/8 финала обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Японский полузащитник Кейсуке Хонда после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с бельгийцами объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Я заканчиваю карьеру в национальной сборной. Я счастлив, потому что у нас много хороших молодых ребят. И теперь это их время, чтобы писать историю японского футбола", - сказал 32-летний Хонда журналистам.

В понедельник бельгийцы в матче 1/8 финала обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.