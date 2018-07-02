Хонда объявил о завершении карьеры в сборной Японии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Японский полузащитник Кейсуке Хонда после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с бельгийцами объявил о завершении карьеры в национальной команде.
"Я заканчиваю карьеру в национальной сборной. Я счастлив, потому что у нас много хороших молодых ребят. И теперь это их время, чтобы писать историю японского футбола", - сказал 32-летний Хонда журналистам.
В понедельник бельгийцы в матче 1/8 финала обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"Благодарен за то, что была возможность выступить на чемпионате мира, - рассказал Хонда. - Несмотря на то, что выступали на сложных соревнованиях, чувствовали командный дух. Мы понимаем, что не очень хорошо регулировали ситуацию в матче с Бельгией, не смогли достичь положительного результата".
"Что касается следующей миссии, то надо разобраться с собой", - добавил полузащитник.
Хонда выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2013 годы, в составе этого клуба стал чемпионом России и дважды завоевывал Кубок страны. В настоящее время является игроком мексиканского клуба "Пачука". За сборную Японии Хонда провел 97 матчей и забил 37 голов.