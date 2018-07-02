Автор победного гола бельгийцев Шадли отметил силу сборной Японии после матча ЧМ-2018

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Японии предстала в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии очень серьезным соперником. Об этом сообщил журналистам автор победного гола бельгийцев Насер Шадли.

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. В составе японцев отличились Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52). У бельгийцев голы забили Ян Вертонген (69), Маруан Феллайни (74) и Насер Шадли (90+4).