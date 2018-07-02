Мартинес: японцы застали сборную Бельгии врасплох в матче 1/8 финала ЧМ, выигрывая 2:0

По словам главного тренере сборной Бельгии, у его команды было около двух десятков возможностей забить, но она пропустила два гола

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Японии застала врасплох команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, поведя со счетом 2:0 по ходу игры, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. В понедельник бельгийцы в матче 1/8 финала обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Сборной Бельгии удалось забить победный гол на последних секундах компенсированного времени. Соперником бельгийцев в четвертьфинале станет команда Бразилии, матч пройдет 6 июля в Казани.

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