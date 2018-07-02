Азар: сборная Бельгии располагает футболистами, способными изменить ход любого матча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу имеет в своем составе игроков, которые могут изменить ход любого матча. Об этом на пресс-конференции заявил капитан команды Эден Азар, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против японцев.
В понедельник бельгийцы обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2, и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"У нас есть игроки, которые могут поменять ход матча. И сегодня мы рады, что победили и вышли в четвертьфинал", - сказал Азар.
Соперником сборной Бельгии в четвертьфинале станет команда Бразилии. "Это будет потрясающий шанс - играть против сборной Бразилии. Постараемся навязать им свою игру и победить", - отметил полузащитник бельгийцев.
Матч Бразилия - Бельгия пройдет 6 июля в Казани.