Азар: сборная Бельгии располагает футболистами, способными изменить ход любого матча

В понедельник бельгийцы обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2, и вышли в четвертьфинал турнира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу имеет в своем составе игроков, которые могут изменить ход любого матча. Об этом на пресс-конференции заявил капитан команды Эден Азар, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против японцев.

В понедельник бельгийцы обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2, и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.