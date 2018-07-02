Ростов-на-Дону простился с чемпионатом мира по футболу праздничным салютом

Салют длился около 10 минут и был хорошо виден болельщикам, покидающим "Ростов-Арену"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Праздничный салют разукрасил ночное небо Ростова-на-Дону сразу по окончании последнего в этом городе матча чемпионата мира по футболу. Как передает корр. ТАСС с "Ростов-Арены", зрители, выходившие со стадиона, аплодировали этому зрелищу и дружно скандировали "Россия".

Сборная Бельгии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Салют длился около 10 минут и был хорошо виден болельщикам, покидающим "Ростов-Арену". Матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии, завершившийся со счетом 3:2 в пользу европейской команды, стал последним, который проходил в Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018.

На групповом этапе турнира здесь прошло четыре встречи: Бразилия - Швейцария (1:1), Уругвай - Саудовская Аравия (1:0), Мексика - Южная Корея (2:1) и Исландия - Хорватия (1:2).